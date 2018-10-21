В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти святых отцов VII Вселенского Собора

В день памяти святых отцов VII Вселенского Собора, 21 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил верным буквальное и духовное значение чуда воскрешения Господом сына Наинской вдовы, рассказал о молитве, которая является показателем духовного состояния человека, и о почитании икон, защищавших отцы VII Вселенского Собора, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил две хиротонии: иерейскую — над клириком храма прп. Сергия Радонежского 1-го Дарницкого благочиния диаконом Иоанном Савченко и диаконскую – над выпускником Киевской духовной академии Ильей Дудой.