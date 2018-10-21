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В Изюм прибыл Всеукраинский крестный ход с тремя святынями

17:09, 21 октября 2018
Православие
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В Изюм прибыл Всеукраинский крестный ход с тремя святынями / izum.church.ua

Вчера, 20 октября, в Вознесенский кафедральный собор города Изюма прибыл Всеукраинский крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси с иконами и частицами мощей равноапостольного князя Владимира, апостола Андрея Первозванного и великой княгини Ольги.

Святыни и паломников крестного хода встретил митрополит Изюмский и Купянский Елисей с духовенством кафедрального собора. Об этом сообщает сайт Изюмской епархии УПЦ.

/ izum.church.ua

После встречи было совершено всенощное бдение, которое возглавил митрополит Елисей в сослужении клириков собора.

/ izum.church.ua

После окончания богослужения митрополит произнес проповедь, после чего преподал святительское благословение.

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