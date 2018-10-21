Антиохийский и Сербский Патриархи призвали Патриарха Варфоломея возобновить диалог с РПЦ

Предстоятели Антиохийской и Сербской Церквей призвали Вселенского Патриарха Варфоломея возобновить диалог с Русской Православной Церковью во избежание эскалации конфликта внутри православного мира.

Совместная декларация Патриарха Антиохийского Иоанна Х и Сербского Иринея была подписана в Белграде 19 октября, в последний день мирного визита Патриарха Иоанна в СПЦ. Ее текст опубликован вчера на официальном сайте Сербского патриархата, сообщает "Благовест-инфо".

В совместном документе первоиерархи двух поместных Церквей касаются целого ряда проблем, стоящих перед Православной Церковь в современном мире, – в частности, тяжелого положения православных верующих на Ближнем Востоке, а также в Косове и Метохии.

Отдельный пункт декларации посвящен юрисдикционному конфликту в Катаре, ставшему причиной разрыва общения между Антиохийским и Иерусалимским патриархатами.

Заключительная часть декларации полностью посвящена ситуации, сложившейся вокруг украинской автокефалии.

«Если опасная ситуация в православном мире, возникшая в результате событий вокруг Украины, будет продолжаться, она неизбежно приведет к длительному разделению между членами Православной Церкви, – пишут Патриархи Иоанн и Ириней. – Это пагубно скажется на узах мира внутри православной полноты и на православном свидетельстве в современном мире».

"Поэтому, ввиду острой необходимости избежать дальнейшей эскалации нынешнего кризиса, Сербский и Антиохийский Патриархи обращаются к своему брату Всевятейшему Вселенскому Патриарху с призывом восстановить братский диалог с Русской Православной Церковью, дабы – с братской помощью и участием всех остальных предстоятелей поместных православных автокефальных Церквей – разрешить конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами и восстановить узы мира в Православной Церкви", - говорится в декларации двух патриархов.