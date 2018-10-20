Церковный кризис в Украине используют для «черного пиара» - мнение православного колумниста

Вхождение Константинопольского Патриархата в Украину используется под реализацию стратегии «игры на добивании» - эмоционального воздействия на аудиторию, когда обычное течение церковной жизни нарушено.

Такое мнение выразил известный православный колумнист Андрей Рогозянский в статье «Что писали в интернете в 1812 году про вторжение Наполеона?» на сайте журнала «Фома».

«Цель «игры на добивании» – использовать уязвимое положение оппонента для достижения преимуществ над ним. «Дипломатию« или «политику руководства» проще всего подвергнуть якобы разгромной критике. Правильно оценить таковые способен тот, кто обладает соответствующими знаниями, опытом, способностями к логике, к абстрактному мышлению и интерпретации событий и фактов», - отмечает автор.

Вместе с тем он отмечает, что «переменить значение обобщённых понятий в массовом сознании нетрудно. Достаточно затвердить обесценивающее [...], повторяя по возможности чаще и в категорической форме».

При этом он констатирует, что «никакого волшебства на самом деле нет. Механика массового сознания до однообразия предсказуема».