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Накануне дня памяти святых отцов VII Вселенского Собора Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

22:19, 20 октября 2018
Православие
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Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua

Накануне дня памяти святых отцов VII Вселенского Собора, 20 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Завтра Архипастырь возглавит Божественную литургию в этом же храме, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Начало богослужения в 8.30.

/ news.church.ua
/ news.church.ua
/ news.church.ua
Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua

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