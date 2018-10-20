Накануне дня памяти святых отцов VII Вселенского Собора Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре
22:19, 20 октября 2018Православие
1602 0
Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
Накануне дня памяти святых отцов VII Вселенского Собора, 20 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Завтра Архипастырь возглавит Божественную литургию в этом же храме, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Начало богослужения в 8.30.
Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter