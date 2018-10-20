Накануне дня памяти святых отцов VII Вселенского Собора Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре

Накануне дня памяти святых отцов VII Вселенского Собора, 20 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Завтра Архипастырь возглавит Божественную литургию в этом же храме, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Начало богослужения в 8.30.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter