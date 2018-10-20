В Беларуси презентовали сборник, посвященный евангельским образам Иисуса Христа

В Национальной библиотеке Беларуси 16 октября в рамках работы круглого стола «Современные библейские исследования» состоялась презентация русскоязычного издания сборника докладов V Международного Восточноевропейского симпозиума исследователей Нового Завета «Евангельские образы Господа Иисуса Христа в церковной традиции и библейской науке».

Симпозиум был организован Восточноевропейской комиссией Общества исследователей Нового Завета (Eastern European Liaison Committee of Studiorum Novi Testamenti Societas) и проходил в сентябре 2010 года на базе Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау. Об єтом сообщает сайт Христианского образовательного центра.

С белорусской стороны организаторами симпозиума выступили Белорусская Православная Церковь, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета и Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского. Проводимый симпозиум был призван содействовать обмену научным опытом ведущих мировых и отечественных специалистов в области исследования Священного Писания Нового Завета.

На состоявшихся симпозиумах обсуждались различные вопросы новозаветной герменевтики и экзегетики, в том числе в экклезиологическом и литургическом контекстах.

Минский симпозиум был посвящен изучению существующих подходов к исследованию Евангельских образов Господа Иисуса Христа в свете восточных и западных богословских традиций. Помимо богословия и библеистики, выступления затрагивали широкий спектр гуманитарного знания, соприкасаясь с такими дисциплинами, как история, обществоведение, археология, искусствоведение, филология, философия, этика.

На симпозиуме было представлено десять пленарных докладов, освещающих различные аспекты Евангельского образа Господа Иисуса Христа, его осмысления в библейской науке, церковной традиции и культурном восприятии как Востока, так и Запада. Принимая во внимание, что данный симпозиум стал первым масштабным событием в жизни белорусской библеистики, отдельно была рассмотрена тема исторического развития отечественной библейской науки. Всего в конференции приняло участие более 50 ученых из стран Западной Европы и США, а также из России, Украины, Румынии, Болгарии, Македонии, Сербии, Польши, Венгрии и стран Балтии.

Русскоязычная версия сборника была подготовлена к печати под научным руководством профессора Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской духовной академии А.А. Алексеева и увидела свет в Издательском центре БГУ.