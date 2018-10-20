В Киеве на международной конференции будут изучать взаимоотношения духовного и светского образования

В Киевской духовной академии и семинарии 23 октября состоится Х Международная научно-практическая конференция: «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС.

В этом году конференция посвящена 100-летию со дня кончины выдающегося патролога, выпускника и преподавателя Киевской духовной академии Сергея Леонтьевича Епифановича (1886-1918).

Мероприятие будет проводиться в 6 тематических секциях: «Библеистика и богословие: исторический опыт и современные вызовы», «Исторический путь Православия на Руси», «Церковно-практические дисциплины: исторический опыт и перспективы», «Студенческая наука в духовной школе: богословие и библеистика», «Студенческая наука в духовной школе: церковно-исторические дисциплины»,«Студенческая наука в духовной школе: церковно-практические дисциплины».