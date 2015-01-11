В основе любого кризиса - нравственное неблагополучие людей - Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском интервью заявил, что любой кризис в обществе является следствием духовного неблагополучия человека и общества. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Я глубоко убежден в том, что в основе всякого общественного кризиса — нравственное неблагополучие людей. И вот эта человеческая неправда, которая складывается и умножается на тысячи и миллионы, приводит к общественным и цивилизационным кризисам», — сказал Патриарх Кирилл.

«Замечательные есть слова у Апостола Павла в послании к Эфесянам, что ведь наша брань, то есть наша борьба, не против плоти и крови, то есть, не против вот этих вещественных и материальных факторов, а против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Это то, что лежит в основе любого кризиса», — добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что преодоление зла продолжается не только во время кризисов, но и в повседневной жизни, для чего необходимо, по словам Апостола, облечься в броню праведности, и препоясаться истиной.

«Облечься в праведность, то есть не терять систему координат. Мы не должны разрушаться обстоятельствами. Наша нравственная природа не может быть разрушена. Препоясаться истиной, не многими, не тысячами и миллионами истин, которые проистекают от нашей воли и от нашего собственного „я“, но единственной Истиной, без которой распадается человеческая личность и жизнь человеческих обществ», — подчеркнул Патриарх.

«Самая правильная позиция — нести мир в тот момент, когда менее всего люди о мире думают. Мне кажется, что вот эти слова должны помочь каждому человеку преодолевать личные кризисы и занимать правильную позицию, когда кризис охватывает общество или государство», — заключил Патриарх Кирилл.