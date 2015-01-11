БФ «Фавор» собрал медикаменты для прихожан донецкого храма УПЦ

7 января в храме Козельщанской иконы Божьей Матери Донецка УПЦ состоялась праздничная литургия, которую возглавил настоятель храма протоиерей Алексей Безпалый.

Как сообщает сайт БФ "Фавор", нуждающиеся и малоимущие прихожане, опекаемые общиной, получили медикаменты от благотворительного фонда «Фавор» и рождественские подарки.

В сложившихся обстоятельствах многие не в состоянии приобрести лекарства, поэтому накануне Рождества священник Алексий Беспалый обратился в БФ «Фавор» с просьбой помочь в приобретении медикаментов для нуждающихся прихожан храма. Лекарства в кратчайшие сроки были доставлены прихожанам.

Община храма Козельщанской иконы Божьей Матери активно занимается милосердной деятельностью, заботится о ближних, оказавшихся в беде. С 1 декабря на территории офиса Ассоциации «Группа Механик», который расположен рядом с храмом Козельщанской иконы Божьей Матери, проводятся ежедневные обеды для малоимущих с молитвой и чтением жития святых.