Все мы имеем силу побеждать зло, но ее убивают лень и малодушие - Предстоятель УПЦ в Почаевской лавре

11 января Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Почаевской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к собравшимся на богослужении со словами проповеди.

Вспоминая, что 11 января Святая Церковь чтит память праведного царя Давида, святого апостола Иакова, брата Господня, праведного Иосифа Обручника и 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, Блаженнейший Владыка отметил, что «они уже освобождены от земного бремени борьбы с грехом, и торжествуют с Христом на Небе».

Но, по словам Его Блаженства, верующим христианам, которые еще преодолевают земной путь своей жизни, необходимо трудиться в борьбе за свою веру.

«Все мы имеем силу в себе побеждать зло. Иногда мы изнемогаем под своим житейским крестом, падаем, но это не означает, что мы не имеем силы победили зло, наоборот: Христос дал нам эту силу. Но ее убивают наши леность и малодушие», - подчеркнул Предстоятель.

Также Блаженнейший владыка поздравил многочисленную паству с Рождеством Христовым и пожелал Всесильной помощи Божией каждому в борьбе с грехом и злом. «Пусть мир Божий, который Господь принес с собой на землю, будет в наших сердцах, в наших домах и во всей Украине. Пусть Божье благоволение, которое пришло к нам через Рождество Христово, охраняет нас на всех путях нашей земной жизни», - подытожил Его Блаженство.

Сегодня после вечернего богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий примет участие в традиционном вечере колядок, который состоится в новом Преображенском соборе Почаевской лавры.

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