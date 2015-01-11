Дети из Восточной Украины посетили лаврские пещеры

Братия Киево-Печерской лавры встретила группу детей из восточных областей Украины, которые приехали поклониться святыням.

Гостям показали древние пещеры со святыми мощами. Дети помолились о близких и о мире в стране.

Для детей был накрыт обед в монашеской трапезной, каждому ребенку вручили памятный подарок.

Дети из воскресных школ спели братии рождественские колядки и прочитали стихи.

Фото: сайт Киево-Печерской лавры