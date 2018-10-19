Болгарская Церковь рассмотрит "украинский вопрос" на ближайшем Синоде

Болгарская православная церковь (БПЦ) рассмотрит решение синода Русской православной церкви (РПЦ) о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом в ближайшее время.

Об этом в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, сообщил патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит, передают российские СМИ.

"Мы еще не рассматривали этот вопрос [на заседании синода], но сделаем это в ближайшее время", - сказал болгарский патриарх.

Ранее на заседании синода Болгарской православной церкви, которое проходило с 3 по 4 октября, было принято решение передать вопрос о намерении Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украине на рассмотрение специальной комиссии, а предложение митрополита Ловчанского Гавриила "о созыве Всеправославного собора, который должен был бы решить этот вопрос", было большинством голосов отклонено.