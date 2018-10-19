На Закарпатье состоялся благодарственный молебен по случаю прибытия военных из зоны ООС

Во вторник, 16 октября, в Ужгородском зональном отделе Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины состоялись торжества по случаю встречи военнослужащих – благополучного возвращения личного состава из зоны ООС.

По приглашению руководства зонального отдела участие во встрече военнослужащих взяла Мукачевская епархия УПЦ, о чем сообщается на ее сайте.

Участие в мероприятии принял председатель отделения Ужгородского района епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины Мукачевской епархии, настоятель общины в честь преподобного Иова Почаевского в г. Ужгород, протоиерей Петр Бабьяк.

Священнослужитель отслужил благодарственный молебен.

В словах проповеди священник поздравил военнослужащих со счастливым возвращением домой.

Затем в учреждении по случаю празднования Дня защитника Отечества состоялся концерт.