Русская Православная Церковь Заграницей прекращает евхаристическое общение с Константинополем

Русская Православная Церковь Заграницей полностью прекращает евхаристическое общение с Константинополем.

Об этом сказано в заявлении Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей, опубликованном 18 октября на официальном сайте РПЦЗ.

В опубликованном документе Синод РПЦЗ заявляет, что «евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно» – как для архиереев и духовенства, так и для мирян.

Таким образом, духовенство РПЦЗ не будет служить в приходах Константинопольской Церкви, а мирянам не разрешается причащаться в храмах Константинопольского Патриархата.

Сообщается также, что Русская Зарубежная Церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви.

Кроме того, Синод РПЦЗ выразил поддержку Предстоятелю УПЦ, Митрополиту Онуфрию.

«Украинская Православная Церковь, врученная архипастырскому попечению Блаженнейшего митрополита Онуфрия и его собратьям-архипастырям, несущим поистине исповедническое служение, остается и сегодня, как и после известного Акта 1686 года, единственной канонической Церковью на этой благословенной Богом земле», - сказано в заявлении иерархов Русской Зарубежной Церкви.