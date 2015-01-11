Предстоятель УПЦ посещает западные епархии

9 января Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь.

Его Блаженство осмотрел учебные помещения Корецкого регентско-катехизаторского духовного училища, помолился перед чудотворной иконой Божией Матери «Споручница грешных», поздравил воспитанниц училища, сестер монастыря и православных жителей Корца с праздником Рождества Христова.

После вечернего богослужения Предстоятель принял участие в традиционном вечере колядок, который ежегодно проводится в Корецком монастыре с участием монастырских, профессиональных и любительских хоров из многих уголков Волыни. Блаженнейший Владыка поблагодарил всех участников вечера за мастерское исполнение колядок, благословил их и пожелал, чтобы благодать Христова Рождества и сияние вифлеемской звезды как можно дольше оставались в сердце каждого.

10 января Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл в Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь.

Его Блаженство встретили игуменья Стефания с сестрами обители и поздравили Предстоятеля рождественскими колядками. После взаимных приветствий и благословения насельниц монастыря Блаженнейший владыка посетил Успенский собор, где помолился перед чудотворной Зимненской иконой Божией Матери.

Вечером Его Блаженство возглавил Всенощное бдение в Успенском соборе монастыря. Предстоятелю сослужили наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, а также духовенство епархии.

Поздравляя всех присутствующих с Рождеством Христовым, Блаженнейший владыка пожелал благословения Родившегося в Вифлееме Христа каждой волынской семье и всей Украине.

По материалам официального сайта УПЦ