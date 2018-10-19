Финляндская Церковь Константинопольского патриархата не собирается прерывать связь с РПЦ

Финляндская Православная Церковь готова к конструктивным связям с Русской Православной Церковью, независимо от прекращения евхаристического общения.

Об этом идет речь в Заявлении архиерейского собора Финляндской Православной церкви по поводу церковной ситуации в Украине и решения РПЦ о разрыве евхаристического общения со Вселенским патриархатом, опубликованном 17 октября на официальном сайте ФПЦ.

«Русская Православная Церковь разорвала евхаристическое общение с нашим патриархатом 15 октября. Решение это одностороннее, досадное и достойное искреннего сожаления. Однако оно отнюдь не неслыханно, ибо в предыдущий раз принималось в 1996 году», - говорится в Заявлении архиерейского собора ФПЦ.

В Заявлении подчеркивается, что «разрыв евхаристического общения со Вселенским патриархатом не влияет на церковную жизнь русскоговорящих прихожан» Церкви в Финляндии, которая «и в дальнейшем призывает всех своих православных чад, независимо от их культурной и языковой принадлежности, принимать участие в святых таинствах».

«Архиерейский собор заявляет, что Финляндская Православная Церковь готова к конструктивным связям с Русской Православной Церковью. Независимо от прекращения евхаристического общения, мы выражаем надежду на то, что несвязанные напрямую с литургической жизнью культурное сотрудничество и совместная с Русской Православной Церковью деятельность могут быть продолжены», - заявили иерархи Финляндской Православной Церкви.

Кроме того, архиерейский собор «считает важным особенно подчеркнуть братский дух и необходимость регулярного диалога на всех церковных уровнях как на местах, так и в международной перспективе».

Финляндская Православная Церковь - автономная Православная Церковь. С 1921 по 1923 год находилась в юрисдикции Московского патриархата, с 1923 года — в юрисдикции Константинопольского патриархата.