Создан сайт, посвященный святителю Димитрию Ростовскому

В рамках проекта «Просветительская мобильная выставка "Жизнь, труды и эпоха митрополита Димитрия Ростовского"», направленного на популяризацию жизни и творческого наследия прославленного ростовского владыки-просветителя, Спасо-Яковлевским Димитриевым мужским монастырем г. Ростова Великого был создан сайт «Святитель Димитрий Ростовский: жизнь, труды, эпоха».

Сайт имеет научно-популярную направленность. На данное время он включает в себя в общей сложности более 50-ти разделов информации, относящейся к биографии и творчеству святого Димитрия, а также значимым историческим и культурным событиям и персоналиям его времени, сообщает "Монастырский вестник".

Сайт постоянно пополняется новыми материалами, в том числе большим количеством иллюстраций и фотографий.

Наряду с полномасштабным вариантом сайта разработана его версия для мобильных устройств.