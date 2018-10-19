Представители ОБСЕ ознакомились с религиозной ситуацией в Одесском регионе.

В среду, 17 октября, клирики Одесской епархии встретились с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, чтобы обсудить современное положение Украинской Православной Церкви на юге Одесской области. Об этом сообщает "Православная Одесса".

Ситуацию прокомментировали благочинный храмов Болградского округа протоиерей Стефан Турлак и настоятель Свято-Покровского собора г. Измаил протоиерей Евгений Полещук.

"Представителей ОБСЕ беспокоил вопрос о случаях захвата храмов или другой агрессии со стороны радикально настроенных группировок. На что священнослужители заверили их, что регион отличается миролюбием, глубокой преданностью Украинской Православной Церкви, и люди, живущие здесь, никогда не допустят захватов своих родных храмов. Было подчёркнуто, что на юге Украины уже более двухсот лет мирно уживаются представители разных национальностей", - сообщили в Одесской епархии УПЦ.

Также представители епархии отметили, что "на протяжении многих лет происходят грабежи православных храмов Одесщины", но ни одно дело не было раскрыто.