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Представители ОБСЕ ознакомились с религиозной ситуацией в Одесском регионе

00:35, 19 октября 2018
Православие
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Клирики Одесской епархии УПЦ встретились с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ / eparhiya.od.ua

В среду, 17 октября, клирики Одесской епархии встретились с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, чтобы обсудить современное положение Украинской Православной Церкви на юге Одесской области. Об этом сообщает "Православная Одесса".

Ситуацию прокомментировали благочинный храмов Болградского округа протоиерей Стефан Турлак и настоятель Свято-Покровского собора г. Измаил протоиерей Евгений Полещук.

"Представителей ОБСЕ беспокоил вопрос о случаях захвата храмов или другой агрессии со стороны радикально настроенных группировок. На что священнослужители заверили их, что регион отличается миролюбием, глубокой преданностью Украинской Православной Церкви, и люди, живущие здесь, никогда не допустят захватов своих родных храмов. Было подчёркнуто, что на юге Украины уже более двухсот лет мирно уживаются представители разных национальностей", - сообщили в Одесской епархии УПЦ.

Также представители епархии отметили, что "на протяжении многих лет происходят грабежи православных храмов Одесщины", но ни одно дело не было раскрыто.

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