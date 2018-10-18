Предстоятель УПЦ в день памяти всех святых земли Волынской посетит Луцк.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий с предстоятельським визитом посетит город Луцк 23 октября - по случаю дня памяти всех святых земли Волынской, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

"Приглашаем всех желающих разделить радость праздника и совместной молитвы", - говорится в сообщении пресс-службы епархии.