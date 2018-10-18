Предстоятель УПЦ в день памяти всех святых земли Волынской посетит Луцк
22:48, 18 октября 2018Православие
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Предстоятель УПЦ в день памяти всех святых земли Волынской посетит Луцк / volyn.church.ua
Предстоятель УПЦ в день памяти всех святых земли Волынской посетит Луцк.
Блаженнейший Митрополит Онуфрий с предстоятельським визитом посетит город Луцк 23 октября - по случаю дня памяти всех святых земли Волынской, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.
"Приглашаем всех желающих разделить радость праздника и совместной молитвы", - говорится в сообщении пресс-службы епархии.
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