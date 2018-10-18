На Покровских чтениях в Финляндии представили результаты исследований жизни и мученической смерти царской семьи

В столице Финляндии 13-15 октября прошли IХ Международные образовательные Покровские чтения. Мероприятие проходит ежегодно в октябре и приурочено к престольному празднику прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Хельсинки.

В этом году чтения были посвящены теме «Христианский монарх: глава народа и сын Церкви. К 100-летию подвига Царственных страстотерпцев», сообщает сайт Представительства Московского Патриархата в Финляндии.

По сложившейся традиции торжества начались 13 октября с вечернего богослужения в Покровском храме Хельсинки. На следующий день, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, была совершена Божественная литургия. Богослужения возглавил епископ Богородский Иоанн.

По окончании Литургии состоялось освящение воды и совершен крестный ход к берегу Финского залива. По возвращении в храм было совершено славление празднику Покрова Пресвятой Богородицы и возглашены уставные многолетия.

В тот же день в Российском центре науки и культуры в Хельсинки состоялось открытие IХ Международных образовательных Покровских чтений. Форум открылся приветственным словом протоиерея Виктора Лютика.

Епископ Богородский Иоанн выступил с докладом «Власть и святость. Княжество и царство в богослужебных текстах Русской Православной Церкви», в котором рассказал о святых благоверных князьях Романе Угличском и Георгии Всеволодовиче, обратив внимание собравшихся на отношения государственной власти и христианства.

В первый день конференции были прочитаны девять докладов, в которых ученые и богословы представили результаты исследований по истории монархии и отдельным персоналиям, в области осмысления монархического устройства государства, влияния императорского правления на религиозную жизнь, русскую словесность и культуру, по вопросам канонизации Царственных страстотерпцев в Русской Зарубежной Церкви и проч.

В рамках конференции впервые была представлена неизвестная рукопись офицера царского флота И.А. Киреева «Очерк Финляндской революции 1918 года и взаимоотношений между Финляндией и Россией», в которой история гражданской войны в Финляндии изложена очевидцем трагических событий.

15 октября в работе конференции приняли участие десять докладчиков, выступления вызвали дискуссию среди слушателей. В ходе форума состоялась презентация книги о старце Глинской пустыни преподобном Серафиме (Романцове).

На чтениях выступили около 20 ученых, богословов, дипломатов из разных стран мира. Для удобства слушателей тексты были заранее переведены на русский и финский языки.