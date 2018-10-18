Митрополит Онуфрий выразил соболезнования родственникам погибших в результате трагедии в Керчи

Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования родственникам погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Болью в моем сердце отозвалась весть о гибели людей в Керчи. Молюсь, чтобы Всемилостивый Господь упокоил души погибших, исцелил раненых, утешил сердца и вытер слезы их близких», - передает слова Предстоятеля УПЦ глава Информационно-просветительского отдела епископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

Духовенство Феодосийской и Керченской епархии, на территории которой произошла трагедия, оказывает необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

17 октября в крымском городе Керчь на территории Керченского политехнического колледжа началась стрельба, затем взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 20 человек и еще 50 получили ранения.