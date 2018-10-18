На Ровенщине освятили храм УПЦ в честь Успения Божией Матери
16:25, 18 октября 2018Православие
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Освящение храма / sarny.church.ua
Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий 18 октября освятил новопостроенный храм в честь Успения Божией Матери в селе Лесное, на Ровенщине.
Как сообщает пресс-служба Сарненской епархии УПЦ, во время освящения митрополит Анатолий заложил мощи в святой Престол. После освящения в храме была совершена первая Божественная литургия архиерейским чином.
По завершении литургии митрополит Анатолий произнес проповедь на тему значения храма для православного христианина.
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