На Ровенщине освятили храм УПЦ в честь Успения Божией Матери

Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий 18 октября освятил новопостроенный храм в честь Успения Божией Матери в селе Лесное, на Ровенщине.

Как сообщает пресс-служба Сарненской епархии УПЦ, во время освящения митрополит Анатолий заложил мощи в святой Престол. После освящения в храме была совершена первая Божественная литургия архиерейским чином.

По завершении литургии митрополит Анатолий произнес проповедь на тему значения храма для православного христианина.