На Полесье освятили седьмой православный храм в этом году

В Сарненской епархии УПЦ освятили седьмой по счету православный храм в этом году.

Управляющий епархией митрополит Сарненский и Полесский Анатолий новый храм в честь Успения Божией Матери освятил в селе Лесное, Дубровицкого района, Ровненской области, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.

Во время Чина освящения Митрополит Анатолий заложил святые мощи в святой Престол. После освящения в храме была совершена первая Божественная Литургия архиерейским чином.

По завершению Божественной Литургии Митрополит Анатолий произнес проповедь на тему значения Храма для православного христианина, и поблагодарил прихожан за построенный храм, который "отныне будет соединять человека с Богом и удовлетворять духовные потребности верующих православных христиан". Также, Митрополит Анатолий отметил архиерейскими грамотами церковный причт.