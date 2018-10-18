В Сумах попрощаются с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи

В среду, 17 октября, после тяжелой болезни на 59-м году жизни скончался настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Сумы митрофорный протоиерей Николай Фиськов.

Чин отпевания отца Николая будет совершен 19 октября в Иоанно-Предтеченском храме г. Сумы в 11.00. Начало заупокойной Божественной литургии в 9-00, сообщает "Православная Сумщина".

"Протоиерей Николай останется в памяти прихожан и сумчан добрым пастырем, авторитетным священнослужителем, мудрым, доброжелательным духовником", - сообщается на сайте Сумской епархии УПЦ.

Протоиерей Николай Дамианович Фиськов родился 17 мая 1960 года в городе Дубно Ровенской области. После окончания средней школы поступил в Ленинградскую духовную семинарию, окончив ее, продолжил обучение в Ленинградской духовной академии.

27 июня 1983 женился на Елене Николаевной Мирошниковой, с которой прожили 20-летнюю семейную жизнь до смерти матушки Елены в 2003 от тяжелой болезни.

2 августа 1983 архиепископом Черниговским и Нежинским Антонием, временно управляющим Сумской епархией, был рукоположен в сан диакона, 19 августа, в день Преображения Господня - в сан священника в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы.

С 16 апреля 1983 отец Николай - настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи.

В 1990 г. возведен в сан протоиерея, в 2000 награжден крестом с украшениями, 2002 - митрой.