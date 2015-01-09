Как провести святки, чтобы потом ни о чем не жалеть

Советы доцента КДА архимандрита Сильвестра (Стойчева)

Рождество — праздник, который вызывает особую радость и духовный подъем. Предшествующие празднику постовые богослужения постепенно вводят нас в Таинство Боговоплощения, увеличивая радость от грядущего Праздника.

Само Рождество Христово охватывает праздничным настроением самых разных людей. Уже давно частью культурной традиции нашего народа стало пение колядок, хождение в гости и обмен рождественскими подарками. Время после Рождества и до Крещения называется святками. В эти святковые — праздничные — дни народ торжествует и славит Рожденного Христа, делится этой радостью с близкими, родственниками, друзьями и соседями.

Как праздничные дни, святки предполагают и застолье. В конце концов, праздничным дням предшествовал пост. Как вести себя христианам во время святочных дней, в том числе и в застольях, вопрос не надуманный. Человек часто не соблюдает меры и, переходя границы дозволенного, нарушает нормы христианского поведения, а святочные дни превращаются в какой-то круговорот застольных посиделок. Естественно, что празднование включает в себя и совместную трапезу, но не это должно стать целью святок.

Если подготовка к Рождеству напоминает нам ожидание ветхозаветным человечеством пришествия в мир Спасителя (отсюда память праотцов в одну из недель поста), то дни святок возвещают нам, что подзаконное время прошло, и пришло время благодати, евангельской свободы. Но свобода эта — свобода для служения Богу и людям, а не для угождения плоти: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал.5:13).

Эта свобода налагает еще большую ответственность на нас — тех, кто уверовал во Христа, как ни странно это прозвучит для многих наших современников, которые привыкли воспринимать свободу всегда как «свободу от».

Наше поведение в христианские праздники, в частности святочные дни, должно строиться по тому же принципу: мы радуемся не ради угождения плоти, не для ее услады, но с тем, чтобы поделится этой радостью о Воплощенном Боге со всеми, кто нас окружает. И делаем это разными способами: песнопениями, колядками, угощениями. Все это допустимо и даже более естественно в эти дни, но только до то той степени, пока не начинает ускользать, забываться смысл празднуемого.

В этот момент нужно остановиться и вернуться к правильному пониманию: не христианский праздник ради веселия, но торжества ради праздника. Если этот принцип останется постоянно у нас в уме, то печальных примеров излишеств в препровождении святок не будет. И задача всех верующих, а особенно тех, кто принимает в эти дни своих крестников и крестниц, рассказать им благую весть: Бог стал человеком, чтобы человек обожился. Воплощение, как и вся последующая земная жизнь, страдания, смерть и Воскресение Спасителя ради нас, людей, совершено (как и говорится в «Символе веры»: нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася).

Пришествие Господа в мир меняет и отношения между Богом и людьми, и людей между собой. Вследствие прародительского греха и развития оного в каждом отельном человеке люди были чужими Богу и друг другу, но благодаря Христу мы, по слову апостола Павла, свои Богу (Еф. 2:19) и усыновлены Им через Его Единородного Сына (Еф. 1:5). Вот об этом нужно прежде всего говорить всем в эти дни, этому радоваться, это возвещать, и тогда святочные дни мы проведем согласно высокому имени, которым мы все называемся: христиане.

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