В Киево-Печерской лавре почтили память апостола Стефана, мощи которого находятся в Успенском Соборе

В Киево-Печерской лавре почтили память святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана.

На территории Верхней лавры накануне праздника, 8 января, было совершено несколько вечерних богослужений.

В церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских праздничную Вечерню возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

На богослужение собралось множество архиереев, священников, монашествующих и прихожан поздравить с Рождеством Христовым Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

От имени многомилионной паствы Предстоятеля поздравил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В слове было отмечено, что Владыка Онуфрий был воздвигнут на свещнице церковного служения после преставления Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), в важный и болезненный период украинской церковной истории. Митрополит Антоний также подчеркнул, что жизненный путь Предстоятеля - путь всей украинской Церкви. Поэтому было высказано пожелание, чтобы Господь даровал силы, здравия душевного и телесного и чтобы многие годы можно было бы видеть Митрополита Онуфрия как ревностного учителя, преданного Церкви архиерея и Первосвятителя.

Блаженнейший Владыка взаимно поздравил всех с Великим праздником, объединяющим людей. Митрополит Онуфрий пожелал помощи Божьей, в которой все нуждаются.

Также в это время в Успенском соборе перед ракой с перстом первомученика Стефана совершалось братское Всенощное бдение с чином Литии. Богослужение возглавил иеромонах Стефан в сослужении членов духовного собора и братии Лавры в священном сане.

В день праздника, 9 января, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил позднюю Божественную литургию в Успенском Соборе, в котором расположен Стефановский предел.

После чтения Евангелия, Владыка рассказал о Священной истории первых дней после Рождества Христова, а также апостольских Деяниях после Пятидесятницы и безбоязненной проповеди о Спасителе мира. Одним из первых о Христе засвидетельствовал своей жизнью и смертью первый из дьяконов - святой Стефан.

Владыка напомнил о том, сколько мученической невинной крови было пролито в Русской Церкви, начиная с первых мучеников нашей земли за Христа, святые мощи которых также покоятся в Лавре. Никто не слышал от них ропота, а наоборот – молитвы о прощении гонителей: «Господи! Не вмени им греха сего…» (Деян.7:60). Владыка заключил, что ни Церковь надо спасать, а себя сохранить в Церкви, о Которой Христос дал обетование, что «врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18).

По материалам сайта Киево-Печерской лавры