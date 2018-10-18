В Риге пройдёт Международная православная педагогическая конференция «Церковь, семья и школа»
07:11, 18 октября 2018Православие
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В Риге пройдёт XVII Международная православная педагогическая конференция / pravoslavie.lv
В Риге (Латвия) 25 октября состоится XVII Международная православная педагогическая конференция «Церковь, семья и школа».
Тема конференции в этом году: «Защита и поддержка материнства как важнейшая предпосылка сохранения семейных ценностей». Об этом сообщает официальный сайт Латвийской Православной Церкви.
Конференцию предварят Божественная литургия и молебен в Кафедральном соборе Рождества Христова Риги.
Конференция начнет работу в 10 часов в зале заседаний Рижской Ратуши. Начало регистрации в 9 часов утра. Участие в конференции - по пригласительным билетам.
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