Хор Ионинского монастыря выступит на «Острове классики» в Днепре

Хор киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ в понедельник 29 октября станет участником проекта «Место встречи — Остров классики» и выступит с концертом в академическом театре драмы и комедии г. Днепр.

Слушателей ждут песнопения из духовной сокровищницы певческой культуры Византии, Сербии, Болгарии, Грузии и православной Руси, сообщает "Фома в Украине".

Организатор мероприятия — днепровский Центр православной культуры «Лествица».

Художественный руководитель и регент хора — профессор, Заслуженный деятель искусств Украины протоиерей Димитрий Болгарский.

«Не часто приходится в пределах нашего любимого города слышать настоящее, качественное духовное пение, а тем более пение братии мужского Ионинского монастыря. За богослужением различие между светским исполнением и монашеским огромное. Например, на Святой Горе Афон я слышал, как поют монахи Ватопедского монастыря, в Киеве — Ионинской обители и Печерской Лавры. Для себя я понял, что особенность их исполнения состоит в том, что они не просто поют — они молятся. Вот такое благодатное состояния ждёт слушателей "Острова классики"», — сказал режиссер проекта «Остров классики» Заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко.