Церковь причислила к новомученикам православного священника с сыновьями, расстрелянных в 1918

В Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской включены протоиерей Павел Дернов (+ 1918 г.) с сыновьями Борисом, Григорием и Симеоном (+ 1918 г.), а также священник Константин Верецкий (+ 1918 г.).

Такое решение (журнал №84) принял Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании в Минске 15 октября, сообщает сайт журнала "Фома".

Память священномученика протоиерея Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и Симеона будет отмечаться 14 (27) февраля, а память священномученика Константина Верецкого — 10 (23) февраля, соответственно в день мученической кончины новых святых. Имена святых будут сообщены Предстоятелям Поместных Православных Церквей для включения их в святцы.

Справка

Павел Александрович Дернов родился 12 января (по ст. ст.) 1870 года в селе Пиштань Яранского уезда Вятской губернии в семье священника. В 24 года он успешно окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1894 году Павел Дернов был рукоположен в иерея и назначен на должность настоятеля Рождество-Богородичной церкви при женской гимназии Елабуги. Здесь прошли все годы его служения.

Сыновья протоиерея Павла Дернова родились в Елабуге. Борис Дернов родился 17 мая 1897 года. Окончил 6 классов Елабужского реального училища. После окончания дополнительного класса поступил в Петербургский институт путей сообщения. Григорий Дернов родился 23 января 1899 году. Он также окончил Елабужское реальное училище, дополнительный класс и поступил в Петроградский технологический институт. Семен Дернов родился 1 февраля 1901 года и успел получить образование только в Елабужском реальном училище.

В 1918 году с захватом Елабуги карательным отрядом Е. Колчина в городе начался террор. После ярких проповедей, прочтения в храме послания патриарха Тихона и обличения осквернителей храма, протоиерей Павел Дернов был представлен карателями как главный организатор восстания в городе. В его доме 12 февраля 1918 года (по ст. ст.) начался обыск. Отец Павел был арестован. Пьяные солдаты увели его на лед реки Тоймы и расстреляли в ночь с 13 на 14 февраля.

На следующее утро, 14 (27) февраля, когда весть о смерти отца еще не дошла до семьи, трое его сыновей отправились на его поиски и были арестованы солдатами. Очевидцы свидетельствовали, что по дороге к месту казни они во всеуслышание исповедовали православную веру. Братья Дерновы были выведены под городскую дамбу и там расстреляны из ружей с разрывными пулями, причем каратели беспорядочно стреляли в молодых людей и затем добивали их штыками.

Константин Александрович Верецкий родился 3 июня (21 мая по ст. ст.) 1874 года в селе Петровском Бахмутского уезда Екатеринославской губернии в семье священника. В 1892 году окончил курс в Екатеринославской духовной семинарии, и с 1898 по 1911 годы преподавал Закон Божий в различных учебных заведениях Новомосковского и Павлоградского уездов Екатеринославской губернии.

С начала Гражданской войны священник Константин призывал паству к миру и предупреждал о страшной трагедии, к которой может привести братоубийственная война.

23 февраля 1918 года солдаты арестовали отца Константина. Священник проявил твердость и мужество, не став молить о пощаде. Пропустив его во время шествия по улице вперед, солдаты дали залп по мученику, а затем здесь же бросили его тело.

Похоронили священника возле Всехсвятского храма. Добрая память об отце Константине и его почитание в народе были столь велики, что уже в мае 1918 года было принято решение построить на месте его мученической гибели памятник-часовню.