Вышел третий номер журнала «Пастырь и паства» для священников

К празднику Покрова вышел третий номер журнала для священников УПЦ «Пастырь и паства».

Главная тема выпуска: верность Церкви во времена испытаний, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Журнал «Пастырь и паства» выходит по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и является официальным печатным изданием Украинской Православной Церкви, адресованным духовенству.

Открывает третий номер журнала интервью, в котором Предстоятель УПЦ отвечает на вопросы связанные с предоставлением Томоса Украине.

Статья митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) посвящена проблеме правильного понимании миссии Церкви в мире. Епископ Виктор (Коцаба) делится соображениями о том, является ли благом для Церкви попытки политиков, общественных деятелей и рядовых граждан вмешиваться в дела церковные. Протоиерей Сергей Ющик анализирует угрозы Церкви, которые возникают тогда, когда христианство становится официальной религией в государстве.

Протоиерей Алексей Добош анализирует состояние современной религиозной жизни в Западной Европе, модели взаимодействия церкви с государством и обществом.

Исторический очерк передачи Киевской митрополии Московскому Патриархату в 1686 г. и рассуждения о том, может ли быть возвращена история назад, содержатся в статье А. Власова «Передача Киевской митрополии в 1686 году: как это было и возможен ли обратный ход?».

Кроме того, создана в сети Теlergram группа «Пастырь & паства», из которой можно узнать самую актуальную информацию из жизни Церкви.