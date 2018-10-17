На Закарпатье проходит собрание капелланов УПЦ

На территории Мукачевской епархии УПЦ на базе воинской части Т0300 в г. Чоп, 16-18 октября проходят ежегодные сборы военных священнослужителей УПЦ.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua.

В рамках открытия собрания 16 октября состоялась встреча главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины, митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина с управляющим Мукачевской епархией митрополитом Мукачевским и Ужгородским Феодором.

После завершения встречи для гостей и военнослужащих части был проведен торжественный духовный концерт с участием Заслуженного академического Закарпатского народного хора и хора священников епархии.

17 октября в Успенском храме г. Чоп митрополит Августин, в сослужении митрополита Феодора и священнослужителей-капелланов, совершил Божестенну литургию. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире на Украинской земле.

Также архипастыри совершили заупокойную панихиду по первому настоятелю храма протоиерею Михаилу Бобику, который за время своего служения построил 5 храмов в Мукачевской епархии.

После соборной молитвы началась военная конференция «Военное духовенство УПЦ в системе штатного военного священства (духовенства) Украины: вызовы и перспективы развития».

Собрание традиционно началось с молитвы, после чего было зачитано приветствие участникам собрания от Предстоятеля УПЦ.

«Мы, как и ранее, считаем духовно-пастырскую опеку военнослужащих одним из приоритетных направлений деятельности Украинской Православной Церкви. В то же время, не оставляя без внимания ваше повседневное пастырское служение, свидетельствуем о нашем понимании сложностей капелланского служения в нынешних условиях и молимся за всех вас», — отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Военная конференция продлится до 18 октября.