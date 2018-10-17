В Симферопольской и Крымской епархии объявили сбор средств для помощь пострадавшим при взрыве в Керчи

В связи с трагедией, произошедшей 17 октября в керченском колледже, митрополит Лазарь издал распоряжение о проведении во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии заупокойных панихид по погибшим в Политехническом колледже Керчи.

С 17 октября, включая субботу и воскресенье во всех храмах епархии объявлен сбор средств для помощи пострадавшим и раненым во время взрыва, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

Также митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь направил соболезнования митрополиту Платону и руководству города Керчь в связи с этими трагическими событиями.

18 октября в 10.00 по благословению митрополита Лазаря в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя состоится панихида по погибшим в керченском политехническом колледже. Возглавит богослужение епископ Ялтинский Нестор.