Я желаю мира украинской земле - Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что считает трагические события минувшего года в Украине "следствием разделения народа и нежелания найти способ гармонизации интересов всех украинцев".

Как сообщает СИНФО, об этом Патриарх Кирилл сказал в Рождественском интервью телеканалу «Россия 1» Москвы.

«Я глубоко убежден в том, что для того чтобы мир воцарился на украинской земле, нужно принять во внимание разные точки зрения, нужно найти способ мирной гармонизации интересов, то есть, по-настоящему реализовывать демократический принцип», — добавил он.

Патриарх подчеркнул, что за каждой Божественной литургией молится за Украину, "за то, чтобы люди осознали, что даже принадлежа к разным группам, имеющим отличное друг от друга отношение к истории и к настоящему, можно сообща строить мирную жизнь".

«Я желаю мира державе российской, я желаю мира украинской земле. Я желаю мира везде, где сейчас война. С тем, чтобы люди могли действительно тот небольшой отрезок, который дается им свыше, отрезок земной жизни, прожить так, чтобы раскрыть все свои способности и принести те дары Богу, которые открывают перед ними врата вечности», — заключил Патриарх Кирилл.