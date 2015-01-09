Рождественское обращение Патриарха Кирилла к украинской пастве

7 января, в праздник Рождества Христова, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к украинской пастве. Обращение транслировалось в эфире духовно-просветительского телеканала «Глас». Об этом сообщает пресс-служба Патриарха.

Дорогие братья и сестры!

В этот светлый день хочу особо обратиться к нашей украинской пастве, к тем, чьи семьи столкнулись с тяжелыми последствиями конфликта. Да поможет вам Бог!

Мое сердце с народом Украины. Убежден, что среди встречающих воплотившегося Спасителя, ожидающих Его милости и прощения, нет никого, кто ежедневно не молился бы о восстановлении мира на украинской земле. Верю, что наши общие молитвы будут услышаны, разделения преодолены, любовь восторжествует.

Пусть мир, принесенный на землю родившимся Богомладенцем Иисусом, достигнет наших сердец в эти светлые для всех христиан дни, навсегда изгнав из них злобу и ненависть к ближним и дальним.

Господь да примирит людей на Украине и во всем мире!

Добра, мира и благополучия желаю всем вам, дорогие мои! С Рождеством Христовым!