Изданы первые два тома собрания трудов равноапостольного Николая Японского

Состоялась презентация первых двух томов десятитомного собрания трудов равноапостольного Николая Японского.

Данный научно-исследовательский проект по изданию полного письменного наследия святителя Николая (Касаткина) осуществляется Николо-Угрешской духовной семинарий во взаимодействии с Отделом внешних церковных связей и рядом востоковедческих научных и общественных организаций, сообщает mospat.ru.

В исследовательской деятельности были задействованы представители науки и культуры, краеведы, священнослужители, переводчики, общественные деятели.

"В рамках ведущейся работы по подготовке этого собрания мы стараемся собрать воедино и представить широкому читателю все выявленное на текущий момент письменное наследие святителя Николая. В 2020 году мы будем отмечать 50-летие прославления в лике равноапостольных мужей архиепископа Токийского Николая (Касаткина). Верю, что наши скромные усилия будут способствовать распространению знаний о верном сыне Русской Православной Церкви, апостоле Страны восходящего солнца, выдающемся архипастыре, ученом-востоковеде, дипломате, этнографе, лингвисте и переводчике", - сказал митрополит Иларион на презентации.