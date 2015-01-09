В третий день Рождества Предстоятель УПЦ совершил богослужение в Свято-Пантелеимоновском монастыре Киева

9 января, в третий день Рождества Христова и день памяти святого архидиакона и первомученика Стефана, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Киева (Феофания). Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Его Блаженству сослужили митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, архиепископ Белогородский Николай, архиепископ Яготинский Серафим, епископ Боярский Феодосий, епископ Ирпенский Климент, епископ Фастовский Дамиан, а также духовенство обители.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился ко всем собравшимся за богослужением со словами проповеди.

Также во время Божественной литургии Предстоятель совершил священническую хиротонию над протодиаконом Тарасом Поддубным.

По окончании богослужения Его Блаженство поздравил верующих с рождественскими праздниками и благословил всех присутствующих.