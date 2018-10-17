Паломничество не должно быть подменой духовной жизни - Митрополит Антоний

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний рассказал о духовном смысле паломничества по святым местам.

- После падения железного занавеса, когда среди прочего для наших соотечественников открылись возможности поездки заграницу, верующему человеку стали доступны паломнические поездки на Святую Гору Афон, Святую Землю, остров Корфу (к святителю Спиридону), Бари (к святителю Николаю) и к другим святыням.

К паломничеству мы не просто привыкли, но среди некоторых верующих появилось даже мнение, что каждый уважающий себя православный чуть ли не должен в обязательном порядке посещать святые места, таким образом «набираясь благодати».

Безусловно, горячая молитва в святом месте, у мощей святых вдохновляет и укрепляет. Но является ли это панацеей для спасения?

Вспомним, что сами святые говорили об этом.

В «Послании Кинситору о тех, кто предпринимает путешествия в Иерусалим» святителя Григория Нисского (брата святителя Василия Великого и друга святителя Григория Богослова) сказано:

«Там, где Господь призывает благословенных к наследию Царства Небесного, Он не поставил в числе добрых дел, хождения в Иерусалим. И там, где возвещает блаженства, такого подвига не называет. Кто имеет разум, пусть размыслит: зачем стремиться совершить то, что не делает ни блаженным, ни управленным в Царстве Небесном?»

Следовательно, мы не можем рассматривать паломничество как обязательное средство познания Бога, а ведь именно это является целью христианской жизни.

Позволю себе даже сказать, что паломничество – второстепенное делание для верующих. А для некоторых оно даже может стать опасным явлением, подменой духовной жизни или способом ухода от проблем в духовной жизни.

Далее в «Послании» святой прямо говорит об этом:

«Поэтому боящиеся Господа восхвалите Его в тех местах, в которых находитесь. Ибо перемена места не приближает к нам Бога».

При этом святитель Григорий указывает на обязательное условие принятия Господа: «Но где бы ты ни был, Господь приидет к тебе, если обитель души твоей окажется такою, чтобы Господь мог вселиться в тебя и ходить. А если внутренний человек твой полон лукавых помыслов, то хотя бы ты был на Голгофе, хотя бы на горе Масличной, хотя бы под памятником воскресения, ты столько далек от принятия Христа в себя, сколько и те, которые не исповедали и начала веры. Итак, возлюбленный, советуй братьям путешествовать от тела ко Господу, а не из Каппадокии в Палестину…»

Бог всемогущ, всесилен, всеобъятен. Он везде и всегда с любящими Его.

Главной нашей святыней, вместилищем Бога должна стать наша душа. Именно ее надо хранить от всякого сора и греха, очищать и оберегать, потому что она создана для вечности. И это то единственное, что мы возьмем с собой в вечную жизнь.

А все земное, пусть даже и благолепное, останется здесь, на земле.

В конце концов, это для мусульман хадж в Мекку является «пятым столпом ислама». Но мы ведь не мусульмане.

Поэтому и относиться к нему нужно без привязанности, бесстрастно, не отягощая себя дополнительным грузом.

В древности паломничества были сопряжены с множеством опасностей, они действительно являлись особым подвигом. Но теперь, когда к нашим услугам все блага научно-технического прогресса, паломничества, к сожалению, могут превратиться в обычную увеселительную поездку, в такой себе комфортный «круиз по святым местам».

Пришло время каждому из нас дать себе честный ответ на вопрос, что для меня значит моя вера. Если вера заключается в непременных поездках по святым местам с фотофиксацией себя на фоне святынь и с дальнейшим выкладываем фотографий в соцсетях, то это очень грустный ответ.

Господу не нужны наши тусовки и селфи. Он, Всемилосердный, долготерпит, наблюдая наши игры в духовность. Обмануть Его нельзя.

Следует, пока не поздно, перестать играться, а нужно начать жить настоящей жизнью, которая состоит из каждодневной упорной, кропотливой работы над собой.

Только в таком случае Господь подаст нам все необходимое для спасения.

"Православная жизнь"