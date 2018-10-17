Верующие канонических территорий РПЦ могут посещать Афон - Митрополит Иларион

Верующие и священники канонических территорий Русской Православной Церкви могут посещать Афон, но священники не могут участвовать в богослужениях.

Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, сообщает «Православие и мир».

Это связано с решением Синода РПЦ, заседание которого проходило в Минске 15 октября, о прерывании евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.

«Поехать на Афон может любой человек, имеющий греческую визу и разрешение на въезд на Афон. Молиться Богу мы можем в любом месте на Земле. Но есть такое понятие как евхаристическое общение. Это возможность для верующего одной церкви причащаться в храмах другой церкви и исповедоваться. Мы разорвали евхаристическое отношение с Константинопольским Патриархатом. Афон входит в его юрисдикцию. Для нас разрыв общения означает, что мы не можем сейчас совершать богослужения в Афонских монастырях, не можем причащаться, но мы можем посещать эти монастыри как верующие, как туристы. То есть, никакого разрыва человеческих связей нет», – сказал митрополит Иларион.

Он сообщил, что в случае участия священников в богослужениях в монастырях Святой Горы правящий архиерей сможет наложить каноническое прещение на священника. Это может быть выговор или запрет священнослужения.