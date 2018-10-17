В Иерусалимской Церкви призывают к большому диалогу в православном мире по украинскому вопросу

Один из иерархов Святой земли, архиепископ Севастийский Феодосий призвал все Церкви немедленно подключиться к урегулированию разногласию между Русской Православной Церковью и Константинополем.

По его словам, это грозит катастрофой для православного мира, сообщает российское информагентство.

«Мы чувствуем боль и печаль от того, что произошло между двумя сестринскими Церквями... Мы призываем как можно скорее начать позитивные инициативы, большой диалог, чтобы найти решение этого кризиса, последствия которого будут катастрофическими для нашей православной церкви», — сказал архиепископ Феодосий.

«Мы просим руководителей христианских церквей мира вмешаться… Мы считаем, что этот спор между двумя Церквями нуждается в позитивном вмешательстве других Православных Церквей. Я желаю, чтобы Патриархи Православного мира в Константинополе, Антиохии, других Церквях быстро вмешались и остановили эскалацию этого спора, который стал реальной угрозой единству Церкви», — сказал он.

Владыка Феодосий также сказал, что он не считает невозможным решение церковного кризиса в Украине.