РПЦ может остановить свое служение в Храме Гроба Господня

Русская Православная Церковь приостановит участие в службах в Храме Гроба Господня, если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и допустит к служению в Храме представителей УПЦ КП.

Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, сообщает российское информагентство.

Он подчеркнул, что если Иерусалимский патриархат допустит к служению в Храме Гроба Господня и других святых местах представителей УПЦ КП, то «тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение…» - рассказал игумен Никон.

Он сказал, что греко-православный Иерусалимский патриархат пока не отреагировал на решение Синода РПЦ о разрыве общения с Константинопольским патриархатом.

Игумен объяснил, что такая ситуация не помешает верующим канонических территорий РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая происходит ежегодно в канун Пасхи в иерусалимском Храме Гроба Господня.