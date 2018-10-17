Турецкая Православная Церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат
Турецкая Православная Церковь (неканоническая православная юрисдикция, созданная в 1921-1922 годах – ред.) подала иск в суд на Константинопольский Патриархат.
Об этом сообщает российское информагентство.
Как заявила пресс-секретарь патриархата Турецкой Православной Церкви Севги Эренерол, иск подан на фоне решения приступить к предоставлению автокефалии церкви в Украине.
По ее словам, в иске указано, что «это дело политическое и далекое от религии».
«У Патриарха Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов в Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков», – сказала Эренерол.
Она также заявила, что Патриарх Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался во внутренние дела стран.