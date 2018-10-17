В Днепропетровской области построят православный храм
10:27, 17 октября 2018Православие
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Митрополит Ириней совершил чин на основание церкви / eparhia.dp.ua
Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней 16 октября посетил село Александровка, Днепропетровской области, где совершил чин на основание церкви.
За чином на основание церкви с закладкой первого камня и святых мощей в основание сооружаемого храма владыке сослужили представители духовенства, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.
Митрополит поблагодарил всех за искреннее желание в созидании храма Божиего и пожелал всем в здравии дождаться завершения строительства и освящения.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, митрополит Ириней вручил ряд церковных наград.
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