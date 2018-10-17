В Днепропетровской области построят православный храм

Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней 16 октября посетил село Александровка, Днепропетровской области, где совершил чин на основание церкви.

За чином на основание церкви с закладкой первого камня и святых мощей в основание сооружаемого храма владыке сослужили представители духовенства, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

Митрополит поблагодарил всех за искреннее желание в созидании храма Божиего и пожелал всем в здравии дождаться завершения строительства и освящения.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, митрополит Ириней вручил ряд церковных наград.