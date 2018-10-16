На Одесчине из православного храма похитили старинные иконы

В ночь на 16 октября в селе Приозерное, Одесской области неизвестные обокрали храм в честь святой Параскевы, проникнув через дверь пономарки-ризницы, предварительно срезав ее.

Работники храма, пришедшие утром, проинформировали о происшествии настоятеля, который вызвал полицию, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

По предварительным данным воры украли написанную на холсте старинную полутораметровую икону святой Варвары в позолоте, а также две другие старинные иконы и дискос. Также было видно, что преступники рассматривали и другую утварь, но не взяли ее.