На Одесчине из православного храма похитили старинные иконы
18:47, 16 октября 2018Православие
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Из храма похитили старинные иконы / eparhiya.od.ua
В ночь на 16 октября в селе Приозерное, Одесской области неизвестные обокрали храм в честь святой Параскевы, проникнув через дверь пономарки-ризницы, предварительно срезав ее.
Работники храма, пришедшие утром, проинформировали о происшествии настоятеля, который вызвал полицию, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
По предварительным данным воры украли написанную на холсте старинную полутораметровую икону святой Варвары в позолоте, а также две другие старинные иконы и дискос. Также было видно, что преступники рассматривали и другую утварь, но не взяли ее.
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