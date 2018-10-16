Что означает запрет евхаристических отношений с Константинополем, относительно Афона

Верующие Православной Церкви в России, Украине, в Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии и Литве, в Таджикистане и Туркмении, в Узбекистане, Эстонии не смогут принимать участия в таинствах, а священники - служить на Святой Горе.

Причина этого – разрыв евхаристических отношений Московского с Константинопольским Патриархатами из-за действия последнего относительно украинского церковного вопроса. Решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом Синод РПЦ принял на заседании в Минске 15 октября.

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла священник Александр Волков сказал, что «верующих нашей Церкви означает, что отныне и впредь до изменения позиции Константинополя и, соответственно, пересмотра своей позиции Русской Церковью, они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах».

Так как Афон находится под управлением Константинопольского патриархата, приступать к таинствам на монашеском полуострове верующие теперь не могут. Запрещено приступать к таинствам также в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Он находится в церковной юрисдикции Константинополя - хотя до революции контролировался Русской Православной Церковью.