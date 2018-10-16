В Жмеринке состоялся благотворительный православный фестиваль «Дети под Покровом Пресвятой Богородицы»

В Жмеринке 15 октября состоялся II благотворительный православный фестиваль «Дети под Покровом Пресвятой Богородицы».

Целью мероприятия был сбор средств для больных детей Жмеринского района, которые нуждаются в срочном лечении, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

В этом году в фестивале приняли участие два местных коллектива: вокальный ансамбль Жмеринской детской музыкальной школы и хор ветеранов войны и труда «Надвечерье», а также и гости из Винницы.

Одной из «изюминок» нынешнего фестиваля стало выступление известного украинского кобзаря Василия Жданкина и его дочери Анастасии, которые исполнили в дуэте и сольно несколько украинских песен, баллад и духовных кантов.

Также состоялось выступление почетного гостя фестиваля, победителя 7-го сезона телепроекта «Голос страны» протоиерея Александра Клименко.

Во время концерта и благотворительной ярмарки, который проводился в рамках фестиваля и был организован силами прихожан Жмеринки и района, удалось собрать более 43 тысяч гривен. Эти средства будут переданы детям, которые нуждаются в срочной помощи в лечении.