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В Жмеринке состоялся благотворительный православный фестиваль «Дети под Покровом Пресвятой Богородицы»

17:23, 16 октября 2018
Православие
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Фестиваль в Жмеренці / orthodox.vinnica.ua

Целью мероприятия был сбор средств для больных детей Жмеринского района, которые нуждаются в срочном лечении, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

В этом году в фестивале приняли участие два местных коллектива: вокальный ансамбль Жмеринской детской музыкальной школы и хор ветеранов войны и труда «Надвечерье», а также и гости из Винницы.

Одной из «изюминок» нынешнего фестиваля стало выступление известного украинского кобзаря Василия Жданкина и его дочери Анастасии, которые исполнили в дуэте и сольно несколько украинских песен, баллад и духовных кантов.

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Также состоялось выступление почетного гостя фестиваля, победителя 7-го сезона телепроекта «Голос страны» протоиерея Александра Клименко.

Во время концерта и благотворительной ярмарки, который проводился в рамках фестиваля и был организован силами прихожан Жмеринки и района, удалось собрать более 43 тысяч гривен. Эти средства будут переданы детям, которые нуждаются в срочной помощи в лечении.

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