В Запорожье православные молитвенно отметил 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Запорожье 14 октября отметил 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

По благословению митрополита Луки во всех храмах епархии были отслужены благодарственные молебны, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

В ходе богослужений прихожане и духовенство вознесли молитвы о тех людях, ценой жизни которых был освобожден город.