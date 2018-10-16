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В Запорожье православные молитвенно отметил 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

12:17, 16 октября 2018
Православие
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Благодарственный молебен в Запорожье / hramzp.ua

По благословению митрополита Луки во всех храмах епархии были отслужены благодарственные молебны, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

В ходе богослужений прихожане и духовенство вознесли молитвы о тех людях, ценой жизни которых был освобожден город.

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