В Запорожье православные молитвенно отметил 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
12:17, 16 октября 2018Православие
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Благодарственный молебен в Запорожье / hramzp.ua
Запорожье 14 октября отметил 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
По благословению митрополита Луки во всех храмах епархии были отслужены благодарственные молебны, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
В ходе богослужений прихожане и духовенство вознесли молитвы о тех людях, ценой жизни которых был освобожден город.
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