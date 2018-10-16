В УПЦ рассказали об изменениях в отношении посещения святынь Константинопольского патриархата (видео)

Очень много людей посещали святыни, которые находятся в ведомстве Константинопольской патриархии, то так как раньше уже не будет.

Об этом сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент (Вечеря), комментируя решения Синода РПЦ от 15 октября в интервью "Главновости", размещенном на официальном сайте УПЦ.

"Конечно для верующих людей будут определенные препятствия, сложности, но и для тех храмов, для тех монастырей, для тех епархий Константинопольской патриархии, которые, будем говорить по-правде, жили за счет верующих из Русской Православной Церкви, из Украины, из Беларуси, из Молдовы, сегодня, думаю, для них начинается новая ситуация. И это безусловно будет создавать повод для того, чтобы они подумали, насколько правильно поступили они позарившись на каноническую территорию Украинской Православной Церкви", - отметил владыка Климент.

Вместе с тем он призвал верующих "молиться о восстановлении этого церковного единства, молиться о том, чтобы это разделение не углублялось, и чтобы оно не приносило вреда еще и другим странам, другим Поместным Православным Церквям".

При этом архиепископ Климент объяснил, что "если сейчас Константинопольский Патриархат зафиксирует свое право отменять свои решение трехсотлетней, пятисотлетней, тысячелетней давности, то это приведет к полному хаосу во взаимоотношениях Поместных Православных Церквей".

"Потому что в истории каждой Поместной Церкви их канонические территории утверждались в силу очень многих процессов. И эти территории зафиксированы различными документами. Если сейчас поддавать ревизии, историю такой давности, то будем иметь целый ряд очагов конфликтов, выяснений отношений между Православными Церквями", - заключил владыка Климент.