В РПЦ перечислили места паломничества, где верующим отныне нельзя участвовать в таинствах

В Русской Православной Церкви обратили внимание туристов на важность соблюдения решений Синода, который полностью разорвал ее общение с Константинопольским патриархатом.

Об этом сообщает российское информагенство.

"За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании Церкви", - рассказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он также уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви.

По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции - на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых - Родос.

"Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят", - заметил он.