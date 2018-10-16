В Луцке состоялся первый фестиваль воскресных школ Волынской епархии УПЦ "Покров"

В воскресенье, 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы на дворе Волынской духовной семинарии состоялся Первый фестиваль воскресных школ Волынской епархии «Покров».

Мероприятие было организовано Молодежным отделом Волынской епархии УПЦ и воскресной школой Свято–Покровского храма Луцка, сообщает пресс-служба епархии.

На праздник прибыли около 400 участников. В фестивале приняли участие восемь воскресных школ Волынской и Ровенской епархий. Общеепархиальный фестиваль также посетили представители общественных организаций «Даун – синдром» и «Ангелочки».

К организации Первого фестиваля воскресных школ Волынской епархии “Покров” были привлечены и студенты Волынской духовной семинарии.

В целом дети имели возможность узнать историю о силе родительской молитвы к Пресвятой Богородице, угоститься казацким кулешом и вкусными блинами, лимонадом и сладкой ватой, поиграть в подвижные и интеллектуальные игры.

Также участники мероприятия принимали участие в мастер-классах по гончарству, скрапбукингу, «украинской игрушке» и «осенним веночкам».

Кроме того, в ходе фестиваля участников ждал флеш-моб, который объединил всех, а также празднично украшенная фотозона.

Главным подарком для гостей стало показательное выступление от клуба средневекового боя «Айна бера».