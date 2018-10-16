Тысячи верующих отпраздновали Покрова в Святогорской лавре

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии для Свято-Успенской Святогорской лавры — один из её престольных дней. Покровский храм — третья наземная церковь, устроенная в Святогорской пустыни после её возобновления в 1844 г. и один из древнейших храмов обители.

Этот праздник в Свято-Успенской Святогорской лавре 15 октября отметили по традиции торжественно, сообщается на сайте обители.

Многолетней устоявшейся благочестивой традицией святой обители стал трёхдневный пост накануне праздника. В сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы вся братия и многочисленные паломники обители причащаются Святых Христовых Таин.

Также уставной особенностью этих трёх дней в Святогорье является служение молебна с акафистом Божией Матери по окончании утреннего правила. Накануне праздника Покрова Божией Матери молебен с акафистом Пресвятей Владычице Богородице.

В сам праздник Покрова Божией Матери службы совершались в Покровском и Успенском храмах. Богослужения начались в 6.00.

По окончании утреннего правила в храме служился водосвятный молебен с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы, прочитаны часы и отслужена Божественная литургия.

По её окончании состоялся крестный ход вокруг Успенского и Покровского храмов, который возглавил наместник Святогорской лавры. Во главе крестного хода несли икону праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

С молебным пением православные обошли храмы святой обители, духовенством четырежды читалось Святое Евангелие и совершалось окропление святой водой. По возвращении крестного хода обратно в Успенский собор, верующими пелась молитва Богородице «Царице моя Преблагая», а также величание празднику и многолетие. Владыка Арсений поздравил всех с праздником Покрова и призвал всех быть верными чадами Святой Православной Церкви.